إلغاء 350 رحلة جوية في اليابان بسبب إعصار "خانون"

وتجاوزت سرعة الرياح في منطقة الإعصار مستويات 30 إلى 40 مترا في الثانية، بحسب قناة "إن إتش كي" اليابانية.يشار إلى أن هذا الإعصار قد استمر لأكثر من أسبوع جنوبي اليابان، مسبباً أمطاراً غزيرة في جزر أوكيناوا اليابانية وجزيرة كيوشو.بالإضافة إلى ذلك، أدى الإعصار إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 15 ألف منزل في مقاطعة كاغوشيما و2.6 ألف منزل في مقاطعة وميازاكي بسبب سقوط الأسلاك. وتم تأكيد وفاة شخصين جراء هذا الإعصار.