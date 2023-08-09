نائب تركي ينتقد إلقاء تحية "السلام عليكم": أنا لست عربياً! (فيديو)

Meclis'te "Günaydın" kavgası



DP Milletvekili Cemal Enginyurt:



"Biz millet aç diyoruz sizin Diyanet İşleri Başkanı'nız 'Günaydın demeyin' diyor. Ne diyeceğiz ya? Bunun neyinden rahatsız oldunuz? Ben Arap mıyım ya? Ben Türk oğlu Türk'üm. Bağırma len oradan! Gel buraya!"… pic.twitter.com/cb9X5firGz