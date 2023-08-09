السفارة السعودية في طهران تباشر عملها

وقال مصدر مطلع في حديث لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن "سفارة السعودية في طهران استأنفت عملها رسميا منذ ثلاثة أيام".يأتي ذلك بعد البيان الثلاثي بين طهران وبكين والرياض الذي أعقبه في 10 اذار 2023 إعلان استئناف العلاقات بين إيران والسعودية.وتجدر الإشارة إلى أن السفارة والقنصلية العامة الإيرانيتين في الرياض، بدأتا نشاطهما رسميا في 6 حزيران 2023.