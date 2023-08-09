بريطانيا تدرس ترحيل اللاجئين والمهاجرين الى دول افريقية

قال موقع صحيفة "آي نيوز" البريطانية إن "الحكومة لم تذكر علنا أسماء هذه الدول، لكن تقارير أشارت إلى أن الأمر يتعلق بكل من غانا ونيجيريا وناميبيا والمغرب والنيجر".أوضح المصدر أن "هذه الدول كانت مقترحة من طرف حكومة بوريس جونسون السابقة".وفي هذا السياق، ذكر المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء أن "الحكومة واثقة من أنها "ستفوز في هذه المعركة".وأضاف: "نحن نتطلع على نطاق واسع، كما هو الحال بالفعل مع الدول الأوروبية الأخرى، لتوسيع شراكات الهجرة مع دول أخرى".كما تدرس الحكومة أيضا إحياء خطط لإرسال الأشخاص الذين يصلون البلاد بـ"وسائل غير مصرح بها" إلى جزيرة أسنسيون، وهي جزء من إقليم ما وراء البحار البريطاني في جنوب المحيط الأطلسي على بعد حوالي 6400 كم من المملكة المتحدة.تأتي هذه الخطط والمحادثات بعدما أعلن القضاء البريطاني "عدم قانونية" الاتفاقية التي وقعتها لندن مع دولة رواندا بشأن إعادة توطين اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين الموجودين على الأراضي البريطانية في هذه الدولة الإفريقية.وقال قضاة محكمة الاستئناف إن "رواندا لا يمكن اعتبارها "دولة ثالثة آمنة" يمكن إرسال المهاجرين إليها".