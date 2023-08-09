باكستان.. رئيس الوزراء يدعو الى حل البرلمان

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس الوزراء قوله أمام البرلمان: "سأرسل نصيحة الليلة للرئيس لحل البرلمان".ويجب أن يصادق الرئيس علوي على توصية شريف وأن تجري الانتخابات في غضون 90 يوما تحت إشراف حكومة تصريف الأعمال.ومع ذلك، قد يتم تأجيل التصويت لعدة أشهر حيث من المقرر أن تبدأ لجنة الانتخابات في إعادة رسم مئات الدوائر بناء على إحصاء جديد للسكان.ومن المقرر أن تنتهي ولاية البرلمان البالغة خمس سنوات في 12 اب، لكن هذه الخطوة ستحله قبل ثلاثة أيام.