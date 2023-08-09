بولندا ترسل الفي جندي لتعزيز الامن على حدودها مع بيلاروسيا

وهذا العدد أكبر مرتين من العدد الذي طلبه حرس الحدود لمنع حالات العبور بصورة غير مشروعة إلى بولندا والحفاظ على استقرارها.وشهدت بولندا زيادة في عدد المهاجرين من الشرق الأوسط ومن أفريقيا في الأساس ممن حاولوا عبور الحدود في الأشهر الماضية. واتهمت بولندا في العامين المنصرمين روسيا البيضاء بتجنيد المهاجرين في الدول الفقيرة وإرسالهم عبر الحدود بشكل غير قانوني لزعزعة الاستقرار.وقال فاشيك لوكالة الأنباء البولندية الرسمية "اتخذت لجنة الأمن هذا القرار، اتخذ وزير (الدفاع) ماريوش بلاشتشاك هذا القرار".وذكر فاشيك، أن "جميع محاولات المهاجرين الدخول بشكل غير قانوني إلى بولندا في الوقت الراهن تنظمها سلطات روسيا البيضاء".وأضاف "لو كان هناك حرس حدود حقيقي على الجانب الآخر، لا خدمات لتسهيل التهريب، لم تكن لتحدث حالات العبور هذه في الأصل".ولم ترد سفارة روسيا البيضاء في وارسو على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني. وبدأت روسيا البيضاء تدريبات عسكرية بالقرب من الحدود هذا الأسبوع.