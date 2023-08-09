عالقين في النيجر.. تركيا تعلن اجلاء العشرات من رعاياها

وذكرت قناة "تي آر تي" أن "المواطنين الأتراك العالقين في نيامي حصلوا على إذن استثنائي من السلطات النيجيرية للعودة إلى بلدهم، وقامت الخطوط التركية بتسيير رحلة خاصة لهم".وأشارت القناة إلى أن "ما يناهز 233 راكبًا، معظمهم من المواطنين الأتراك، عادوا صباح اليوم إلى اسطنبول على متن رحلة خاصة بالخطوط التركية".وأكدت أن "الرحلة ليست عملية إجلاء للمواطنين الأتراك، بل هي خيار للراغبين في العودة من المواطنين الأتراك العالقين في النيجر".وقال أوكتاي كوتلو، الذي كان على متن الرحلة، إنه "عمل في النيجر لأكثر من عام، وكان يخطط للعودة إلى تركيا، ولكن بسبب إغلاق الجيش للمطار بعد الانقلاب، تم تأجيل الرحلات".وأضافت قناة "تي آر تي"، أنه "ما زال العديد من المواطنين الأتراك في هذا البلد الأفريقي، خصوصا العاملين في المؤسسات الدبلوماسية، ومستشفى الصداقة التركي النيجيري، وشركات تركية تعمل هناك".