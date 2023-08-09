لبنان.. توتر جديد جراء مقتل مسؤول ببلدة "عين إبل"

وجاء الكشف عن الجريمة بعد 4 أيام على وقوعها، إذ أظهرت التفاصيل أن القائد العسكري إلياس الحصروني تعرض لكمين على مقربة من بلدته من قبل سيارتين تقلان عددا من الأشخاص، ثم تم نقله إلى مكان آخر حيث عمد الخاطفون إلى قتله و تدبير حادث السيارة.وتم العثور على جثته بعد نحو 20 دقيقة من حادثة الخطف.ووفق تقرير الطبيب الشرعي، فإن الحصروني توفي بسبب كسور في الأضلاع أثّرت على الرئتين والقلب.بدوره، علّق رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على الحادثة قائلا، إن "المطلوب هو كشف هوية الفاعلين بأقصى سرعة ممكنة، نظرا لدقة الوضع في عين إبل والقرى المجاورة، ونظرا للنتائج التي يمكن أن تترتب على هذه الجريمة في حال لم يتم كشف الفاعلين".من ناحيته، اعتبر رئيس "حزب الكتائب" سامي الجميّل، أن الحصروني "قضى غدرا في عملية ميليشياوية، وأن الجريمة واضحة وضوح الشمس".وقال شقيق المغدور مارون الحصروني، إنه "لا يظن أن الجريمة تمت بدافع سياسي لأن علاقة شقيقه جيدة بكل الأطراف".وأشار إلى أن هناك من يريد "الاصطياد في الماء العكر".