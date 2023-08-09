الاتحاد الأوروبي يبدأ التحضير لفرض عقوبات على النيجر

ويرفض القادة العسكريون الجدد حتى الآن الجهود الدبلوماسية الدولية للوساطة.ودعت دول الجوار التي تدعم الانقلاب، الأمم المتحدة إلى منع التدخل العسكري الذي تهدد به دول أخرى في غرب أفريقيا.بدوره، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، يشارك في العمل على فرض العقوبات، ودبلوماسي من التكتل، إن الاتحاد بدأ مناقشة معايير الإجراءات العقابية.وأضاف المسؤول أن الإجراءات ستستهدف "تقويض الديمقراطية" في النيجر ومن المرجح الاتفاق عليها قريبا.وذكر الدبلوماسي أن "الخطوة التالية ستكون فرض عقوبات على أفراد من المجلس العسكري" يعتبرون مسؤولين.ودبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي، إن المسؤولين بالتكتل يناقشون الأمر الأربعاء.