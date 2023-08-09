السلطات الباكستانية توقف 6 موظفين جراء خروج قطار عن مساره

وكان أكثر من ألف راكب على متن قطار "هزارة إكسبرس" عندما خرج عن سكته في منطقة ريفية من إقليم السند، تقع على مقربة من نواب شاه، على بعد نحو 250 كلم بالقطار عن مدينة كراتشي الجنوبية.وقال وزير السكك الحديدية، خواجة سعد رفيق، خلال مؤتمر صحفي في إسلام أباد اليوم الأربعاء: "لم نتسامح مع الإهمال.. أوقفنا ستة أشخاص".وأضاف أن "التقرير النهائي لم يصدر بعد، لكن لم يكن هناك تخريب".وأبلغ الوزير، البرلمان أن "عاملَين ساهما في الحادث، وهما تشحيم عجلتين خلف القاطرة قبل مغادرة القطار بدلًا من استبدال العربة، ووجود خلل في الصفيحة العلوية للسكك الحديدية، ما أدى إلى تفاقم المشكلة".ورفض الوزير نتيجة تحقيق أولي تحدثت عن استبدال ألواح أجزاء معدنية تستخدم لربط سكتين بأجزاء خشبية.وقال سكان قدموا إسعافات أولية للضحايا، إن "السكة تأثرت بفيضانات اجتاحت ثلث البلاد الصيف الماضي، لكن الوزير أكد في نهاية هذا الأسبوع أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خلل مرتبط بالأمطار الموسمية".وتقع حوادث القطارات بشكل متكرر في منظومة سكك الحديد الباكستانية المتقادمة، حيث تمتد المسارات على مسافات يبلغ مجموعها حوالى 7500 كلم، يستخدمها أكثر من 80 مليون راكب سنويًا.وما زالت الشبكة التي كانت في الماضي مصدر فخر الحكم البريطاني خلال حقبة الاستعمار، تضم سككًا وتقاطعات وجسوراً تعود إلى أكثر من 150 عامًا، رغم أن عمليات التطوير جارية في إطار "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني".