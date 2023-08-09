بينهم قضاة.. أمريكا تفرض عقوبات على 101 من المسؤولين البيلاروسيين

وقال بلينكن في بيان: "نفرض قيودا على إصدار التأشيرات على 101 من مسؤولي النظام (بيلاروس) وآخرين مرتبطين بهم"، مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات اتخذت بسبب "تقويض أو إلحاق الضرر بالمؤسسات الديمقراطية في بيلاروس".وأوضح بلينكن أيضا أن "قائمة المسؤولين المعاقبين تتضمن عددا من القضاة".