تركيا تعلن حصيلة هجوم استهدف جنودها في العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن مقتل 4 جنود أتراك في هجوم نفذه أفراد "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.



ووقع الهجوم في منطقة عملية "المخلب - القفل" التي تنفذها تركيا داخل الأراضي العراقية (شمال العراق). وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الأربعاء، عن مقتل جنديين تركيين وإصابة 3 آخرين في هجوم نفذه أفراد "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.