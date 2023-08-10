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حرائق الغابات تودي بحياة 6 أشخاص بولاية أمريكية
دوليات
2023-08-10 | 01:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
184 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
أعلنت السلطات المحلية، مقتل ستة أشخاص، على الأقل، بحرائق الغابات بولاية هاواي الأمريكية.
وقال عمدة جزيرة ماوي في الولاية، ريتشارد بيسين، إن 6 أشخاص، على الأقل، لقوا حتفهم، وأصيب ستة آخرون، وأفاد بتواصل عمليات البحث والإنقاذ. كما أوضح العمدة أن عدد الضحايا مرشح للزيادة.
وتحدثت هيئة إدارة الطوارئ في هاواي عن وفاة ستة أشخاص،وقالت إنه جرى أيضا إخلاء 13 منطقة. وانقطع التيار الكهربي عن حوالي 2600 شخص.
وأشار حاكم الولاية جوش جرين إلى "كارثة مروعة في شكل حريق ضخم انتشر على نطاق واسع بسبب رياح بقوة إعصار في المنطقة، وظروف الجفاف".
والنيران مستعرة في جزيرتي ماوي وبيج آيلاند.
وأوضح جرين أن "الجزء الأكبر من منتجع لاهاينا في جزيرة ماوي تعرض للدمار، وشردت مئات الأسر.
وتم نقل المصابين إلى المستشفيات، وهم يعانون من حروق ومشكلات في التنفس، وجرى إعلان حالة الطوارئ في ماوي وبيج آيلاند.
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