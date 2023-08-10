رأس ملك تشارلز بـ 50 بنسا (صورة)

وأوضحت أن دار سك العملة الملكية، ستصدر خمسة ملايين قطعة من العملات المعدنية، بتصميم يعتمد على كنيسة وستمنستر، حيث أقيم التتويج في أيار الماضي.وستتجاوز العملات الجديدة، عدد العملات المتداولة منذ عهد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية والتي يبلغ عددها 27 مليار قطعة، والتي ولا تزال متداولة.وتأتي عملة التتويج الجديدة هذه بعد 50 بنسا سابقا تم إصدارها في كانون الأول، والتي كانت أول عملة يتم تداولها على نطاق واسع تظهر رأس الملك.