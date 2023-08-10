عقوبات أمريكية بريطانية بحق حاكم مصرف لبنان السابق

ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية القرار عبر حسابها الإلكتروني، مع الإشارة إلى أن "العقوبات شملت أشخاصاً آخرين".من جهتها، أضافت الحكومة البريطانية اليوم الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة إلى "نظام عقوباتها العالمي لمكافحة الفساد".