تعرض وزير الدفاع اللبناني لمحاولة اغتيال

وكشفت وسائل الاعلام عن معلومات أولية تفيد بأن "الحادثة مثلت "محاولة اغتيال"، وأن سليم بخير ولم يصب في الحادث".وقال سليم في حديث لـ"إم تي في" إنه "بخير، ولكن الزجاج الخلفي لسيارته تحطم من الرصاص".وأشارت مصادر إلى أن "المحاولة وقعت في منطقة جسر الباشا، التي تقع 7 كيلومترات جنوب العاصمة بيروت".