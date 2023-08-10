بقوة 4.2.. هزة أرضية تضرب جنوب شرق تركيا

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الخميس، ان هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت ولاية ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" فإن الهزة الارضية وقعت الساعة 15.25 بالتوقيت المحلي في منطقة "هاني" على عمق 16.81 كم.



ولم يصدر على الفور بيان رسمي حول وقوع أضرار.

