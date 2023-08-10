إيران.. انفجار ضخم في مجمع للفولاذ

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أن "انفجارا هائلا وقع في مجمع اسفراين الصناعي (إي.آي.سي.أو) في إقليم خراسان الشمالي في شمال إيران وأسفر عن إصابة ثمانية أشخاص".واضافت: "لم يتضح على الفور أسباب الانفجار".