اتفاق جديد بين واشنطن وطهران.. هذه تفاصيله

كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، عن اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران.





وقالت "نيويورك تايمز"، إن "واشنطن توصلت إلى اتفاق مع طهران لإطلاق سراح أميركيين محتجزين وإلغاء تجميد أموال".

وأضاف أن "الاتفاق سيتضمن إلغاء تجميد نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني".

يشار الى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحب من اتفاق 2015 الذي وضع حدا أقصى لإيران في تخصيب اليورانيوم عند 3.67%، وأعاد ترامب فرض عقوبات لعرقلة صادرات النفط الإيرانية.



