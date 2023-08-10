"إيكواس" تتمسك بالحل السلمي في النيجر

ودعت قمة إكواس الطارئة بشأن النيجر، بحسب البيان الختامي، كل الدول لدعم إيكواس "لإعادة الوضع الدستوري في النيجر".وأضافت: "ستبقى كل الخيارات مطروحة على الطاولة لحل الأزمة سلميا في النيجر".وشددت القمة على "إدانة الانقلاب والاعتقال غير المشروع للرئيس بازوم"، موضحة ان "الجهود الدبلوماسية التي بذلناها رفضها الانقلابيون".وأكدت: "نحمل قادة الانقلاب مسؤولية سلامة رئيس النيجر، نريد أن نحل الأزمة في النيجر بشكل سلمي".ودعت المجموعة الاتحاد الأفريقي "لدعم القرارات التي اتخذناها بشأن النيجر، ونؤكد عزمنا ابقاء كل الخيرات على الطاولة للتعامل مع النيجر بما فيها التدخل العسكري، ملتزمون باستعادة النظام الدستوري في النيجري من خلال الوسائل السلمية".