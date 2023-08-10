حصيلة انفجار مصنع في ضواحي موسكو

وجاء في بيان الوزارة: "نتيجة للحادث الذي وقع في (أراضي) المصنع في سرغييف بوساد، أصيب 80 شخصا، وتوفي شخص واحد، بينما تم علاج 56 مصابا منهم في العيادات الخارجية، وغادر 8 أشخاص بالفعل المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة".وأضاف: "وفي الوقت الحالي يوجد حاليا 15 مريضا في المراكز العلاجية".وتابعت الصحة الروسية: "وبذلك، يتواجد 13 مصابا في المستشفى المحلي المركزي في الحي، وقد تم تقييم حالة 3 منهم على أنها شديدة الخطورة، مقابل 10 منها متوسطة الخطورة".يذكر أن انفجارا ضخما سجل في المصنع المذكور، نهار الأربعاء، حيث أوضحت التحقيقات أنه وقع في مستودع للألعاب النارية، استأجرته شركة خاصة داخل المصنع.