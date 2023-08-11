الرئيس الإيراني: الزيارة الأربعينية تحولت اليوم إلى مسيرة حضارية

واعتبر رئيسي، خلال لقائه الهيئات الشعبية الناشطة في إقامة مراسم الأربعين، الخميس 10/08/2023، أن "هذه المناسبة العظمى تهدف إلى بناء المجتمع والحضارة القرآنية".وشدّد الرئيس الإيراني على ضرورة توفير كافة الخدمات والدعم اللازم وتعزيز الطاقات المعنوية والثقافية والتضامن بين القطاعات الحكومية والشعبية في إيران والعراق لأجل خدمة الزوار.كما ثمّن جهود القائمين على تنظيم مسيرة الأربعين المليونية طوال السنوات الماضية؛ داعيًا إلى تعبئة الخبرات والتجارب المكتسبة وتسخير الطاقات الكامنة لا سيما في ظل الجموع المليونية المشاركة سنويًا، بهدف إحياء هذه المناسبة الإسلامية الخالدة خلال العام الجاري، بكل شموخ وعظمة وفي أجواء هنيئة أكثر فأكثر.ووجه رئيسي جميع المسؤولين المعنيين بمن فيهم رؤساء المحافظات الحدودية، بتقديم كامل الدعم والتعاون مع اللجان الشعبية الناشطة في مجال الأربعين، مضافًا إلى تسخير الطاقات الإعلامية بمشاركة المؤسسات غير الحكومية في سياق الترويج والتغطية المناسبة لهذه المسيرة المليونية.