بشكل مفاجئ.. لبنان تعلن إغلاق تلفزيونها الحكومي

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الموظفين في المؤسسة الحكومية يخوضون إضراباً ويرفضون الاستمرار بعملهم، رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول وفقاً للوزير مكاري.وأفاد مصدر بأن "اتصالات تجري من المعنيين في التلفزيون مع رئيس الحكومة ووزير العمل لتدارك هذه المسألة".ودخلت نقابة موظفي تلفزيون لبنان، في إضراب مفتوح عن العمل منذ الخميس الماضي، راهنة رفعه بنيلهم مستحقاتهم، التي تقول إنها لم تُصرف منذ أشهر.ويعود تأسيس تلفزيون لبنان إلى فترة نهاية الخمسينيات، وكان في البداية مملوكاً لشركتين خاصتين بالكامل، قبل أن يتم عام 1978، دمجه كشركة مختلطة مناصفة بين القطاعين العام والخاص، إلى أن استحوذت الدولة على أسهم القطاع الخاص عام 1996، ويبقى منذ ذلك مملوكاً للدولة بشكل كامل.ويأتي هذا على وقع أزمات متتالية، إذ تعيش البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، ضاعفتها تداعيات جائحة كورونا، وانفجار مرفأ بيروت الكارثي.وجراء خلافات سياسية، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة جديدة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، والتي استقالت بعد 6 أيام من انفجار المرفأ.