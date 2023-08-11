لمهاجرين غير شرعيين.. بكتيريا تتسبب بأخلاء بارجة بريطانية

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن "عملية نقل المهاجرين من البارجة بدأت بعد العثور على بكتيريا الليجيونيلا في الماء، والتي تسبب داء الفيالقة Legionnaires.".وقالت شبكة "سكاي نيوز" إنه من المرجح أن يتم نقل جميع من كانوا على متن البارجة إلى أماكن إقامة جديدة كإجراء احترازي، مشيرة إلى أن وزير الهجرة روبرت جينريك يترأس اجتماعات بشأن الوضع.يذكر أن بكتيريا الليجيونيلا، يمكن أن تسبب نوعا خطيرا من عدوى الرئة يعرف باسم مرض Legionnaires. وحسب المعلومات فإنه لم تظهر علامات الإصابة بالمرض على أي من الموجودين على البارجة.ووصل أول 15 طالب لجوء إلى البارجة الراسية في ميناء بورتلاند، بمقاطعة دورست جنوب غربي إنجلترا، يوم الاثنين الماضي، فيما وصل عدد آخر يوم الثلاثاء.ورفض العديد منهم ركوب البارجة وسط تحذيرات من وزارة الداخلية بأنهم سيواجهون سحب الدعم الحكومي.وبارجة Bibby Stockholm هي واحدة من عدد من المواقع البديلة التي قررت وزارة الداخلية استخدامها لإنهاء الاعتماد على الفنادق باهظة الثمن كمراكز لإيواء طالبي اللجوء، والتي تقول الحكومة إنها تكلف 6 ملايين جنيه إسترليني في اليوم.