إسرائيل تعلن احباط محاولة تجسس إيرانية

ووفق ما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، فقد توجه إيراني يهودي إلى إسرائيل حيث لديه أقارب، وعند وصوله، تم اعتقاله واستجوابه من قبل محققي الشاباك، "واعترف بأنه وصل لغرض تنفيذ مهام، بما في ذلك جمع المعلومات والتصوير السري لصالح مسؤولي الأمن الإيرانيين".وبحسب الشاباك، فقد "التقى الرجل قبل وصوله إلى إسرائيل بمسؤولين أمنيين إيرانيين، وتم اطلاعه وتلقيه الوسائل اللازمة لإنجاز مهامه".ومن بين الوسائل التي حصل عليها، "صندوق مناديل مخصص للتخلص من معدات التصوير والهواتف وأجهزة الشحن المحمولة والأموال".ويقدر الشاباك أن "هذه الإجراءات تم نقلها إليه من أجل تنفيذ عمليات تجسس سرية على أهداف في إسرائيل"، لافتا إلى أنه "لدى وصوله إلى إسرائيل، طُلب منه جمع معلومات حول العناوين في إسرائيل، والتي كان من المفترض أن يتلقاها من هاتفه الإيراني".يأتي ذلك، عقب شهرين من إعلان الموساد الإسرائيلي أنه فكك خلية إيرانية كانت تستهدف مجموعة إسرائيليين في قبرص.