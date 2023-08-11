منظمة نمساوية تعلن إعادة 385 طفلا أوكرانيا من روسيا

وتقول كييف إن ما لا يقل عن 19 ألف طفل أوكراني تم نقلهم إلى روسيا بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، في شباط/ فبراير من العام الماضي.واوضحت المنظمة غير الحكومية، وهي واحدة من "ثلاث جهات فاعلة" تنشط في هذا المجال، أن "ما مجموعه 385 طفلاً تم ترحيلهم قد أعيدوا إلى أوكرانيا حتى الآن، بينهم 84 بمساعدة قرى الأطفال والمنظمات الشريكة لها".وقالت المتحدثة باسم المنظمة آنا رادل إن "قرى الأطفال" تدعم الآباء عبر توفير الموارد المالية أحياناً أو عبر مساعدتهم في التخطيط لمسارهم". كما تقوم المنظمة بتدريب الاختصاصيين الاجتماعيين وعلماء النفس ليتمكنوا من تقديم الدعم المناسب للقصر وعائلاتهم.وذكرت المنظمة، ومقرها في إنسبروك، في بيان، الخميس "غالباً ما يكون الأطفال هم من يطلبون بأنفسهم المساعدة عبر شبكات التواصل الاجتماعية على سبيل المثال، كما يزودنا سكان المناطق المحتلة أحيانًا بمعلومات".وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آذار/مارس بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثل في "الترحيل غير القانوني" للأطفال.كما تم تعليق عضوية الفرع الروسي للمنظمة غير الحكومية بعدما كشفت الصحافة اتهامات لها برعاية أطفال أوكرانيين في ظروف غير شفافة.