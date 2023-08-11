لأفراد الأسرة الملكية.. تشارلز الثالث يجري تعديلات على المناصب العسكرية

ومن المقرر أن يتولى الملك 8 مناصب كانت تتولاها الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وهي راعي السفينة الحربية البحرية الملكية إتش إم إس الملكة إليزابيث، وقائد قوات حرس التنين الملكي الاسكتلندي وفوج الدبابات الملكي والفوج الملكي في اسكتلندا، وقائد المدفعية الملكية وشركة المدفعية، والعميد الفخري الملكي لسلاح الجو الملكي البريطاني، ورئيس العميد الجوي في فوج القوات الجوية الملكية.ومنح الملك تشارلز لقب العقيد العام لفوج مرسيان، والعقيد العام لسلاح الجو العسكري "وحدة هاري" كطيار مقاتلة أباتشي، للأمير ويليام.وتسلمت الأميرة كيت زوجة ويليام موقع عميد عام الذراع الجوية للبحرية الملكية، وعميد فخري بسلاح الجو الملكي في كونينجسبي.وحصلت الأميرة صوفي دوقة إدنبره على لقب كولونيل الفوج الملكي الأيرلندي.وحصلت الملكة كاميلا على لقب راعية إدارة قساوسة الجيش الملكي، خلفا للملكة الراحلة إليزابيث.وتأتي التعديلات لإبراز قوة العلاقة بين القوات المسلحة البريطانية والأفراد العاملين في الأسرة الحاكمة "ولذلك، كان من الطبيعي أن تستثني الأمير هاري والأمير إدوارد".