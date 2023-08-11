كوريا الجنوبية.. اعتقال 120 مشتبه بهم بنشر تهديدات بالقتل على الإنترنت

وجاء التحرك في أعقاب هجمات الطعن المتتالية الأخيرة في منطقة العاصمة سيئول.وقالت وكالة الشرطة إنها اكتشفت 315 تهديدا بالقتل على الإنترنت وألقت القبض على 119 مشتبها بهم بتهمة كتابة تلك التهديدات حتى الساعة التاسعة صباح اليوم.وبدأت تهديدات بالقتل عبر الإنترنت بالظهور بعد أن قتل رجل يبلغ من العمر 33 عاما، شخصا واحدا وأصاب 3 آخرين بسكين، بالقرب من محطة مترو أنفاق في سيئول في 21 يوليووارتفعت نسبة التهديدات بعد أن قتل رجل آخر شخصا وجرح 13 آخرين في متجر متعدد الأقسام في سيونغنام، جنوب سيئول، في 8 أغسطس.وذكرت وكالة الشرطة أن عدد التهديدات بالقتل عبر الإنترنت والمحتجزين ذوي الصلة ارتفع بمقداري 121 و52 على التوالي من يوم الاثنين، مشيرة إلى أن المراهقين يمثلون 34 شخصا أو 52.3%، من 65 شخصا تم القبض عليهم حتى الآن.وأفادت الشرطة والنيابة العامة بأنهما عازمتان على المطالبة بفرض عقوبات صارمة على من يُقبض عليهم وهم يكتبون تهديدات بالقتل على الإنترنت في ضوء المخاوف العامة المتزايدة.ووضعت النيابة العامة حتى الآن 12 من المتهمين بالتهديد بالقتل قيد الاعتقال الرسمي.جدير بالذكر أن السلطات كثفت الإجراءات الأمنية ونشرت أكثر من 12 ألف شرطي للقيام بدوريات في المناطق المكتظة بالسكان في جميع أنحاء البلاد.