لدولتين افريقيتين.. الخطوط الفرنسية تمدد تعليق رحلاتها

وكانت "إير فرانس" علّقت الاثنين رحلاتها إلى مالي وبوركينا فاسو حتى الجمعة، بعيد إغلاق المجال الجوي للنيجر المجاورة.وتدعم سلطات مالي وبوركينا فاسو العسكريين الانقلابيين في النيجر الذين يحتجزون الرئيس محمد بازوم منذ 26 تموز.ووافقت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الخميس على استخدام القوة لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم، بدون استثناء الوسائل الدبلوماسية لحل الأزمة.ويؤدي إغلاق المجال الجوي للنيجر إلى إجبار الشركات على سلك مسارات أطول للوصول إلى أوروبا، مما يؤدي إلى إطالة أوقات الرحلات.وأكدت "إير فرانس"، "التواصل مع السلطات الفرنسية" لمتابعة "تطور الوضع الجيوسياسي في الأراضي التي تستخدمها وتحلق فوقها طائراتها" مذكرةً بأن "سلامة عملائها وطواقمها هي أولويتها المطلقة".