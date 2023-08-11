روسيا تطالب بعقد جلسة لمجلس الامن بشأن توريد الأسلحة لأوكرانيا

وكتب بوليانسكي على "تيلغرام": "على ضوء الإمداد المتزايد بالأسلحة الغربية لنظام كييف، الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الأوكرانية وتقويض الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي لها، طلبنا عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 17 اب".وأشار إلى أنه "تم تحديد موعد الجلسة الساعة 15.00 بتوقيت نيويورك".