حرائق الغابات تحصد أرواح 59 شخصاً بولاية أمريكية

وأوضح جرين أن عدد الضحايا ارتفع إلى "59 حالة وفاة، حيث ارتفع اليوم بعدما كان 55 وفاة فقط"، مشيرا إلى أنه "بدون شك سيكون هناك المزيد من القتلى لا نعرف العدد النهائي".وفي وقت سابق، قالت السلطات المحلية إن 36 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون في حرائق غابات اجتاحت مدينة لاهينا التاريخية في هاواي.وحذر المسؤولون من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى، مع استمرار اشتعال النيران وانتشار الفرق للبحث في المناطق المتفحمة، فيما شكلت الخسائر في الأرواح زيادة مذهلة عن التقارير السابقة التي قالت إن عدد الضحايا وصل إلى ستة أشخاص فقط.