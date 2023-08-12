بعد وعكته الصحية بالمسجد الحرام.. أول ظهور للشيخ ماهر المعيقلي (صور)

وطمأنت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين الجميع على صحة الشيخ ماهر المعيقلي، مؤكدة أنه في تمام الصحة والعافية.وشاركت الوكالة صورًا من زيارة الشيخ المعيقلي بحسب ما أوردته فضائية "الإخبارية" عبر حسابها بموقع "أكس".كان الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، تعرض لوعكة صحية لم يستطع على أثرها استكمال إمامته لصلاة الجمعة.وكشف مقطع فيديو تم تداوله على منصة "أكس" عن أن رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، أمّ بعد ذلك المصلين واستكمل صلاة الجمعة.وأصدر المتحدث الرسمي برئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي بياناً أكد خلاله أن إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، شعر بإعياء وإرهاق في آخر الخطبة في أول الصلاة، لم يستطع بعدها إكمالها فتأخر، وأَتَمَّ بالناس الصلاة رئيس رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس".وطمأن المتحدث الرسمي للرئاسة الجميع بأن الشيخ ماهر المعيقلي في خير وعافية وصحة جيدة.