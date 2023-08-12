بعد التهديد بوجود "قنبلة".. السلطات الفرنسية تخلي برج ايفل

وكان مصدر في الشرطة الفرنسية أعلن في وقت سابق اليوم، أن "برج إيفل في باريس أغلق، أمام الجمهور بعد إخلائه في إطار إجراءات احترازية إثر "تهديد بوجود قنبلة".وأدى الإنذار الأمني إلى إخلاء ثلاثة طوابق من برج إيفل في وسط باريس، وهو أبرز معالم فرنسا السياحية وجذب 6,2 ملايين زائر العام الماضي.وقالت الهيئة التي تدير البرج، إن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق.يذكر أن أعمال إنشاء البرج الشهير بدأت مطلع 1887 وانتهت في 31 آذار/مارس 1889، واستقبل في العام نفسه مليوني زائر خلال المعرض العالمي.