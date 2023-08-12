أوكرانيا تعلن البدء بتسجيل السفن الراغبة بعبور البحر الأسود

وأعلنت أوكرانيا، في وقت سابق، "ممرا إنسانيا" في البحر الأسود يسمح بإبحار سفن الشحن المحاصرة في موانئها، منذ بدء الحرب مع روسيا في 24 شباط/فبراير2022.ويعد الممر اختبارا جديدا لحصار روسيا الفعلي بعد انسحابها الشهر الماضي من الاتفاق الذي سمح لكييف بتصدير الحبوب.ونقلت وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية عن المتحدث باسم البحرية الأوكرانية دميترو بليتينتشوك قوله: "التسجيل مفتوح الآن والمنسق يعمل بالفعل"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.وكان مصدر في القطاع قد أبلغ "رويترز"، أمس الجمعة، بأنه لم تمر أي سفن بعد في الممر.وقال بليتينتشوك: "بالطبع كل شيء سيحدث تحت إشراف القوات المسلحة الأوكرانية. نبذل قصارى جهدنا لضمان الأمن".ولم توضح روسيا ما إن كانت ستحترم ممر الشحن، في حين عبَّرت مصادر في قطاعي الشحن والتأمين عن مخاوفها إزاء السلامة.وسيكون الممر الإنساني متاحا، في بادئ الأمر على الأقل، لسفن مثل سفن الحاويات العالقة في الموانئ الأوكرانية منذ بدء الغزو، والتي لم تكن مشمولة بالاتفاق الذي فتح الموانئ أمام شحنات الحبوب، العام الماضي.