إيران توضح بشأن أنشطتها النووية: مستمرة دون انقطاع

وأوضح المصدر أن ذلك سيكون استنادًا إلى البرامج السابقة لمنظمة الطاقة الذرية في جميع المجالات.وأشار المصدر إلى أنه يجري العمل على تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وحماية حقوق الشعب الإيراني، الذي أقرّه مجلس الشورى الإسلامي عام 2020، بشكل دقيق.وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ذكرت، في تقرير يوم الجمعة، أن إيران خفضت بشكل كبير معدل تراكم اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪ وخفضت بعض احتياطياتها.وقال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إنه لا يمكنه تأكيد تقرير الصحيفة، مبينًا أن "أي إجراء قد تتخذه إيران لتقليل سرعة التخصيب سيكون موضع ترحيب بالتأكيد".ويؤكد مسؤولو "منظمة الطاقة الذرية" الإيرانية أن "الأخيرة تنفذ أنشطتها على أساس قانون المبادرة الاستراتيجية، وفي إطار الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي (ان بي تي)".