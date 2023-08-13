على خلفية الانقلاب.. الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض "عقوبات" على النيجر

وجاء في بيان نشره الاتحاد الأوروبي إن "الاتحاد يدعم بشكل كامل جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" وهو مستعد لدعمها بفرض عقوبات فردية".ودان الاتحاد الاعتقال غير القانوني للرئيس محمد بازوم وعائلته، ويعرب عن قلقه من تدهور ظروف اعتقاله ويدعو إلى الإفراج عنه.