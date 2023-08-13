انفجارات "ضخمة" تهز سوريا مجدداً.. هل تقف خلفها "إسرائيل"؟

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن أصوات انفجارات متتالية سُمعت في محيط العاصمة دمشق.وأكدت الوكالة ووسائل إعلام سورية محلية أنه "يجري التحقق من طبيعة تلك الأصوات".ونشر مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً قالوا إنها لانفجارات ضخمة هزت العاصمة السورية ومحيطها.وازدادت في الآونة الأخيرة وتيرة الهجمات الإسرائيلية على محيط دمشق ومركزها.