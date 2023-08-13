حصيلة جديدة باعداد ضحايا حرائق غابات هاواي الأمريكية

وأفاد حاكم ولاية هاواي أن حصيلة ضحايا الحرائق التي دمرت بلدة سياحية تاريخية في هاواي بلغت 89 قتيلا.وقال جوش غرين للصحافيين "هناك 89 وفاة جرى احصاؤها"، مرجحا أن الحصيلة "سوف تستمر في الارتفاع، نريد أن يكون الناس على استعداد لهذا".وقالت الوكالة الفدرالية المسؤولة عن الاستجابة للكوارث الطبيعية (فيما) إن حوالى 2207 مبان، معظمها سكنية، دمرت أو تضررت.وكشفت سلطات هاواي أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الاستجابة للحرائق، حيث اعترفت عضو في الكونغرس عن الولاية بأن المسؤولين قللوا من تقدير خطرها، بينما أفاد سكان انهم لم يتلقوا أي تحذيرات.