الجيش الصومالي يعلن مقتل 18 عنصرا من حركة "الشباب"

وقال الجيش الصومالي إن "العملية المخططة تم تنفيذها في منطقتي بلد "الأمين" وبلد "الكريم" بإقليم شبيلي السفلى، بمساعدة أصدقاء دوليين، وذلك بعد تلقي معلومات تفيد بأن عناصر "الشباب" تتجمع سرا في مزارع تلك المناطق"، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".وأكّد ضابط في الجيش للإعلام الصومالي أن "العملية أسفرت عن مقتل 18 متآمرا من "الشباب"، وأن "الأماكن التي كانوا يختبئون بها تم السيطرة عليها بالكامل من جانب القوات المسلحة الصومالية".