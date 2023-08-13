هجوم مسلح على قافلة صينية في باكستان

وذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، ان "لواء "المجيد" التابع لـ "ALB" هاجم قافلة المهندسين الصينيين".وقالت الجماعة الانفصالية، في بيان، إن "الهجوم لا يزال مستمرًا".وأكدت مصادر أمنية الهجوم على قافلة تقل مهندسين صينيين، دون ورود أي رد رسمي حتى الآن.بدوره، قال عضو مجلس الشيوخ والممثل السابق لوزير داخلية الإقليم سرفراز أحمد بوجتي، على موقع التواصل الاجتماعي X "تويتر سابقًا"، إنه "لم يُقتل أي مواطن صيني في الهجوم، مدينًا بشدة هذا الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف قافلة من العمال الصينيين في جوادار".وأضاف: "لحسن الحظ، لم تقع إصابات، لكن وفقًا لبعض التقارير، تم صد الكمين وقتل المهاجمين".بدورها، قالت الإذاعة الباكستانية، نقلاً عن إدارة الاتصالات بالجيش، إن "الوضع تحت السيطرة، مضيفة "قُتل إرهابي وأصيب ثلاثة آخرون خلال تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والإرهابيين في جوادر".وأشارت الصحيفة إلى أن "العديد من الهجمات على المشاريع المتعلقة بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الضخم (CPEC) قد أُعلنت في الماضي من قبل مختلف الجماعات الانفصالية البلوشية، حيث يتم نشر الآلاف من أفراد الأمن لمواجهة التهديدات لمصالح بكين".والممر الاقتصادي الصيني الباكستاني هو حجر الزاوية لمشروع البنية التحتية الضخم الذي يتعين على الصين أن تنفق فيه أكثر من 50 مليار دولار (42 مليار يورو).