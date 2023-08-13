مصرع العشرات جراء الفيضانات في بنغلاديش

وقال مسؤولون محليون في المناطق الأكثر تضررا: "تسببت الفيضانات والانزلاقات الأرضية اعتبارا من الأول من اب بمقتل 21 شخصا في كوكس بازار، و19 شخصا في شيتاغونغ، و10 أشخاص في بانداربان وخمسة في رانغاماتي".وأشار مسؤول هيئة الأرصاد الجوية البنغلاديشية عزيز الرحمن إلى أن "هذه الأمطار هي "من الأكثر غزارة في الأعوام الأخيرة"، موضحا أن "كمية المتساقطات في السابع من اب فقط بلغت 312 مليمترا".وأفاد مسؤولون أن "هطول الأمطار الغزيرة استمر حتى 11 اب، ما تسبب بفيضانات واسعة. وفاضت مياه الأنهر وغمرت مئات القرى".وتشهد مناطق جنوب آسيا تساقط نحو 80 بالمئة من كمية المتساقطات السنوية خلال موسم الأمطار الموسمية، مع ما يرافق ذلك من وفيات بسبب الفيضانات والانزلاقات الأرضية.