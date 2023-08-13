إيران.. توقيف تسعة بهائيين على خلفية شبهات فساد

وقالت الوزارة في بيان لها، أن "التوقيفات حصلت في طهران وطالت أفراد مجموعة تمتلك 20 صيدلية، 3 شركات لمستحضرات التجميل والعديد من المستودعات غير القانونية".وأشارت إلى "توقيف تسعة أشخاص ومصادرة 40 صيدلية ومستودعا، متهمة الموقوفين "بارتكاب كل أنواع المخالفات والجرائم" بما يشمل "تهريب الأدوية واحتكارها، الاحتيال وتبييض الأموال والتهرب الضريبي".وأعلنت السلطات الإيرانية في تموز "توقيف عدد من البهائيين على خلفية "ارتباطهم" بإسرائيل".وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت في أواخر 2018، قرارا يدعو طهران إلى وقف "مضايقة" و"ترهيب" و"التوقيف الاعتباطي" لأتباع أقليات دينية والإفراج عن بهائيين قالت إنه تم توقيفهم لانتمائهم الديني.جدير بالذكر أن إيران تكفل للعديد من الأقليات الدينية حرية ممارسة المعتقدات، لكنها حظرت الديانة البهائية وتعتبر أتباعها "مهرطقين" وغالبا ما وجهت إليهم اتهامات بالارتباط بإسرائيل.