السودان.. كشف حقيقة إرسال دولة عربية أسلحة إلى أحد طرفي النزاع

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان نشرته يوم الأحد على موقعها الرسمي: "فيما يتعلق بتقرير إحدى وسائل الإعلام عن مزاعم قيام الإمارات بتزويد الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة والذخيرة، أعربت عفراء الهاملي، مدير الاتصالات الاستراتيجية بوزارة الخارجية، عن دحض الإمارات القاطع للمزاعم والادعاءات الواردة في التقرير".وأضافت في البيان: "لم تزود دولة الإمارات أيا من الأطراف المتحاربة في السودان بالسلاح والذخيرة منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023، علاوة على ذلك أكدت الهاملي أن الإمارات لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع الحالي، وتسعى إلى إنهاء الأزمة، وتدعو إلى احترام سيادة السودان".وشددت الهاملي في بيان على أنه منذ بداية الصراع دعت الإمارات إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار الدبلوماسي عبر منتديات ثنائية ومتعددة الأطراف إلى جانب شركائها.وذكرت في البيان أن "الإمارات تدعم باستمرار العملية السياسية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني تجاه تشكيل الحكومة، وستواصل دعم جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن في السودان، وتعزيز استقراره وازدهاره، إلى أن يتم ضمان وقف إطلاق النار".كما أكدت أن "الإمارات تواصل رصد الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني وانعكاساتها على دول الجوار، وتسعى إلى تقديم جميع أشكال الدعم لتخفيف المعاناة الإنسانية، وعملت على تسيير جسر جوي وبحري يوفر 2000 طن تقريبا من المواد الطبية والغذائية والإغاثية للفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك المرضى والأطفال وكبار السن والنساء".