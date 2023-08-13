مصرع واصابة أربعة اشخاص بهجوم مسلح على مرقد ديني جنوب إيران

وقالت الوسائل ان "مسلحين اثنين حاولا اقتحام مرقد شاه جراغ في شيراز لكنهما اصطدما بمواجهات مسلحة مع القوات الأمنية".وأضافت، أن "أنباء غير رسمية أفادت بمقتل أحد الإرهابيين فيما تمكن الثاني من الهروب".وأشارت الوسائل الى أن "محافظ مدينة شيراز صرح بأن الحادث الإرهابي خلف قتيلا و5 مصابين".