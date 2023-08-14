إثر انفجار منزل.. مقتل 5 أشخاص وتدمير ثلاثة مبان في أمريكا

السومرية نيوز – دوليات



أعلنت السلطات الأمريكية، العثور على جثث 5 أشخاص، إثر انفجار منزل في غرب بنسلفانيا، تسبب في تدمير ثلاثة مبان وألحق أضرارا بـما لا يقل عن 12 مبنى آخر.



قال لاني كونلي رئيس شرطة مدينة بلوم بورو إن 4 جثث لأشخاص بالغين وجثة لمراهق انتشلت بعد وقت قصير من الانفجار، في الحي الواقع على مسافة 32 كيلومترا شرق بيتسبرغ.



وصرح ريتش فيتزغيرالد المدير التنفيذي في مقاطعة أليغيني: "هذا بالتأكيد يوم حزين، ووقت حزين، ليس فقط للناس في بلوم ولكن لجميع الناس في المجتمع وفي المنطقة".