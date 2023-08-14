Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الكشف عن حقيقة "تصدع جديد" في الملوية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الرقم الأعلى منذ الثمانينيات.. بريطانيا تخسر قرابة 4 ملايين يوم عمل لهذا السبب

دوليات

2023-08-14 | 01:44
الرقم الأعلى منذ الثمانينيات.. بريطانيا تخسر قرابة 4 ملايين يوم عمل لهذا السبب
509 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

أظهر بحث جديد أن بريطانيا خسرت حوالي 4 ملايين يوم عمل بسبب الإضرابات العمالية خلال العام الماضي وهو أعلى رقم منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وقال مركز أبحاث "ريزليوشن فاونديشن" إن الكثير من إضرابات العام الماضي جاءت بسبب انخفاض الأجور الحقيقية بأكثر من 9% في القطاع العام ذي النقابات القوية.

وشكلت قطاعات مثل التعليم والصحة وخدمات البريد والسكك الحديدية حوالي 96% من إجمالي عدد أيام العمل المفقودة بسبب الإضرابات خلال العام الماضي.

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) إلى أن تقرير مركز الأبحاث البريطاني يأتي في الوقت الذي يواصل فيه الأطباء الشبان في بريطانيا إضرابا عن العمل، لأنهم يقولون إن معدل التضخم المرتفع حاليا يعني انخفاض متوسط الأجر الأسبوعي لكل العاملين في البلاد بنسبة 4.1% خلال الشهور الثلاثة حتى نهاية مايو الماضي مقارنة بمتوسط الأجور خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وأشارت الدراسة إلى انخفاض متوسط الأجر الحقيقي للعاملين في القطاع الخاص ككل خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية أيار/مايو الماضي بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في حين تراجع بالنسبة للعاملين في مجالي الرعاية الصحية والاجتماعية بنسبة 9.8% سنويا.

وقال مركز الأبحاث إن الإضرابات لم تكن فقط بسبب الأجور، وإنما حذرت أيضا من تزايد الدور الذي تلعبه ظروف العمل والإجهاد والضغوط التي يتعرض لها العاملون.

وقال نيي كومينتي كبير خبراء الاقتصاد في "ريزليوشن فاونديشن" إن الإضرابات الأخيرة من جانب المعلمين والأطباء الشبان تعكس حقيقة أن الأجر الحقيقي في القطاع العام انخفض بشدة خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى الضغوط وظروف العمل الصعبة بالنسبة للعاملين في هذه القطاعات.

وأضاف أنه يجب النظر إلى انخفاض قيمة الأجور الحقيقية نتيجة التضخم كجزء من نمط أوسع للنمو الضعيف للأجور في كل من القطاعين العام والخاص، وتراجع مستوى الرضا عن الأجور بين عمال القطاع العام.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
تظاهرات أصحاب الشهادات العليا - الحلقة ٨٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-14
Play
تظاهرات أصحاب الشهادات العليا - الحلقة ٨٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-14
خط أحمر
Play
خط أحمر
مراهقان يشكلان عصابة سطو مسلح لسرقة مكاتب الصرافة في البصرة - الحلقة ١٦ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-13
Play
مراهقان يشكلان عصابة سطو مسلح لسرقة مكاتب الصرافة في البصرة - الحلقة ١٦ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-13
عشرين
Play
عشرين
المشهد الثقافي والواقع السياحي ومتابعة القطع الأثرية المهربة - الحلقة ١٩ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-13
Play
المشهد الثقافي والواقع السياحي ومتابعة القطع الأثرية المهربة - الحلقة ١٩ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-13
Play
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-13
Morning Live
Play
Morning Live
كيفية التخلص من الاسئلة الحشرية والفضول بداخلنا - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-13
Play
كيفية التخلص من الاسئلة الحشرية والفضول بداخلنا - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-13
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
الامام الحسين (ع) ليس حكرًا للمسلمين فقط - الحلقة ١٢
14:00 | 2023-08-12
Play
الامام الحسين (ع) ليس حكرًا للمسلمين فقط - الحلقة ١٢
14:00 | 2023-08-12
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-12
Play
من ١٢ الى ١٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-12
Biotic
Play
Biotic
كبسولات حفظ الموتى - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-11
Play
كبسولات حفظ الموتى - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-11
علناً
Play
علناً
عدم مشاركة السوداني في الإنتخابات المحلية - الحلقة ١٥ | الموسم 2
16:30 | 2023-08-10
Play
عدم مشاركة السوداني في الإنتخابات المحلية - الحلقة ١٥ | الموسم 2
16:30 | 2023-08-10
بعد التحري
Play
بعد التحري
ترسيم الحدود بين العراق والكويت.. حقوق دولية ام نزاعات سياسية؟ - الحلقة ١٦ | الموسم 3
15:30 | 2023-08-09
Play
ترسيم الحدود بين العراق والكويت.. حقوق دولية ام نزاعات سياسية؟ - الحلقة ١٦ | الموسم 3
15:30 | 2023-08-09
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
تظاهرات أصحاب الشهادات العليا - الحلقة ٨٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-14
Play
تظاهرات أصحاب الشهادات العليا - الحلقة ٨٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-14
خط أحمر
Play
خط أحمر
مراهقان يشكلان عصابة سطو مسلح لسرقة مكاتب الصرافة في البصرة - الحلقة ١٦ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-13
Play
مراهقان يشكلان عصابة سطو مسلح لسرقة مكاتب الصرافة في البصرة - الحلقة ١٦ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-13
عشرين
Play
عشرين
المشهد الثقافي والواقع السياحي ومتابعة القطع الأثرية المهربة - الحلقة ١٩ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-13
Play
المشهد الثقافي والواقع السياحي ومتابعة القطع الأثرية المهربة - الحلقة ١٩ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-13
Play
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-13
Morning Live
Play
Morning Live
كيفية التخلص من الاسئلة الحشرية والفضول بداخلنا - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-13
Play
كيفية التخلص من الاسئلة الحشرية والفضول بداخلنا - الحلقة ٨٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-13
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
الامام الحسين (ع) ليس حكرًا للمسلمين فقط - الحلقة ١٢
14:00 | 2023-08-12
Play
الامام الحسين (ع) ليس حكرًا للمسلمين فقط - الحلقة ١٢
14:00 | 2023-08-12
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-12
Play
من ١٢ الى ١٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-12
Biotic
Play
Biotic
كبسولات حفظ الموتى - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-11
Play
كبسولات حفظ الموتى - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-11
علناً
Play
علناً
عدم مشاركة السوداني في الإنتخابات المحلية - الحلقة ١٥ | الموسم 2
16:30 | 2023-08-10
Play
عدم مشاركة السوداني في الإنتخابات المحلية - الحلقة ١٥ | الموسم 2
16:30 | 2023-08-10
بعد التحري
Play
بعد التحري
ترسيم الحدود بين العراق والكويت.. حقوق دولية ام نزاعات سياسية؟ - الحلقة ١٦ | الموسم 3
15:30 | 2023-08-09
Play
ترسيم الحدود بين العراق والكويت.. حقوق دولية ام نزاعات سياسية؟ - الحلقة ١٦ | الموسم 3
15:30 | 2023-08-09
تضييق للحريات
تضييق للحريات
أمن للبيانات
أمن للبيانات
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.