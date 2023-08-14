اعتقال 4 أشخاص مشتبه بهم بحادث الهجوم على الضريح الإيراني

وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، قال موسوي عن مستجدات حادث الهجوم على مرقد شاهجراغ الليلة الماضية: تم اعتقال 4 مشتبه بهم على صلة بهذا الحادث حتى الآن ومع التحقيق.وأضاف: إن الإرهابي الرئيسي الذي بدأ إطلاق النار في المرقد واعتقل على الفور، تم تسليمه إلى المحقق واستجوابه والتحقيق معه جار حتى الآن.هذا، ووصل وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إلى شيراز للتحقيق في الحادث الذي وقع مساء أمس.وسيقوم وزير الداخلية خلال هذه الرحلة بزيارة الجرحى في مرقد شاهجراغ، والاطلاع على مختلف جوانب الحادث الإرهابي.ولدى وصوله إلى شيراز ، قام وحيدي بزيارة مرقد أحمد بن موسى الكاظم شاهجراغ.ولم ينجح منفذ العملية الإرهابية الذي كانت بحوزته ثماني مخازن ذخيرة، في اتخاذ إجراءات فعالة بعد أن واجه رد فعل سريع من قوات الأمن وأطلق عدة رصاصات دون هدف على غرفة الحراسة والحجاج والخدام، حسب تقرير وكالة تسنيم.ودخل المهاجم إلى ضريح شاهجراغ (ع) بالأسلحة النارية وبدأ على الفور بإطلاق النار على شرطة البوابة والحجاج وخدم الضريح. لكن واجهته الشرطة، وتم توقيفه مع وصول ضباط الأمن وإنفاذ القانون في الوقت المناسب.وأجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اتصالا هاتفيا مع وزير الداخلية ومحافظ فارس، مساء أمس الأحد، أكد خلاله على الكشف سريعا عن الضالعين بالجريمة وتوظيف جميع الامكانات الطبية لتقديم العلاج للمصابين.وكلّف رئيسي، وزير الداخلية بدراسة الجوانب الامنية لهذا الموضوع بكل حزم وبشكل فوري، وتقديم تقرير بالنتيجة، مشددا على ضرورة الكشف عن جميع الضالعين بهذه الجريمة وإنزال العقاب العادل بحقهم.كما قدم التعازي الى ذوي الشهيد الذي سقط في هذا الحادث الارهابي، وطلب من محافظ فارس ان يطمئن شخصيا على توظيف جميع الامكانات الطبية اللازمة لتقديم العلاج للمصابين.وأعلن مساعد محافظ فارس للشؤون السياسية والامنية، عن استشهاد شخص واحد، واصابة 8 اخرين بجروح اثر الهجوم.واوضح “اسماعيل قزل سفلى”، في تصريح لمراسل ارنا قبل قليل، ان “احد التكفيريين تسلل الى مرقد السيد شاهجراغ عصر اليوم، حاملا سلاحا ناريا، حيث اطلق النار على الزوار والطاقم الخدمي هناك”.واضاف، ان هذا الحادث اسفر لحد الان، عن اصابة 8 واستشهاد شخص واحد؛ لافتا الى اعتقال احد العناصر الضالعين في هذه الجريمة بفضل التدخل السريع من جانب القوات الامنية.من جهته، قال التلفزيون الإيراني إن تنظيم الدولة الإسلامية تبنى المسؤولية عن الهجوم، فيما أشار مصدر إيراني الى أن المسلحين المهاجمين أجنبيان وليسا إيرانيين.يذكر أن مزار شاه جراغ تعرض يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى هجوم مسلح آخر خلّف 13 قتيلا و30 جريحا.وفي تمّوز/يوليو الماضي قال موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطات القضائية الإيرانية إنّ رجلين أُعدما علناً لضلوعهما في الهجوم على الضريح في شيراز.وأوضح الموقع أنّ محمد رامز رشيدي ونعيم هاشم قتالي أعدما بعد أن دينا بتهم “الإفساد في الأرض، والتمرّد المسلّح، والعمل ضدّ الأمن القومي” بالإضافة إلى “التآمر على أمن البلاد”.ولم يحدّد الموقع جنسية هذين الرجلين، علماً بأنّ السلطات أعلنت في أعقاب الهجوم أنّ أجانب من جنسيات عدّة، بينهم أفغان، متورّطون في الهجوم.والشهر الماضي ذكرت إرنا أنّ المدانَين شنقا فجر الثامن من تمّوز/يوليو في شارع قريب من الضريح الواقع في شيراز، عاصمة محافظة فارس.