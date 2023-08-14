روسيا تعلن إدراج ثلاثة قادة أوكرانيين على قائمة المطلوبين

وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، أن "أساس البحث عنهم أنهم مطلوبون، بموجب مادة في القانون الجنائي".كانت لجنة التحقيق الروسية قد أدانت، في يوليو (تموز) الماضي، 3 قادة عسكريين أوكرانيين غيابياً، من بينهم يفجيني مويسيوك، القائد السابق للقوات الهجومية المحمولة جواً. ويواجه المدَّعَى عليهم تهماً بقصف وحداتهم بلدات دونباس، مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص.وقالت "ريا نوفوستي" إنه إضافة إلى مويسيوك، وُجهت اتهامات أيضاً إلى القائد السابق لمجموعة العمليات التكتيكية «فوستوك»، إيجور بالاهنيوك، ورئيس مقر العمليات المشتركة في منطقة دونيتسك ولوهانسك، أندريه كوفالتشوك.ووفقاً لما أورده المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية بالمركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، في أبريل (نيسان) الماضي، قُتل 4600 مدني، منذ فبراير (شباط) عام 2022، جراء قصف نظام كييف جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، والمناطق المحرَّرة في خيرسون وزابوريجيا، من بينهم 134 طفلاً.