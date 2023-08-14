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حادث شيراز.. إيران تُحدد جنسية منفذ الهجوم وتعتقل 10 أشخاص جدد
دوليات
2023-08-14 | 06:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,957 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
أعلن رئيس عدلية محافظة فارس، اليوم الإثنين، اعتقال 10 أشخاص يشتبه بعلاقتهم بالهجوم الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية في مرقد شاهجراغ في مدينة شيراز.
وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن رئيس عدلية محافظة فارس، أعلن، اعتقال 10 أشخاص يشتبه بعلاقتهم بالهجوم الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية في مرقد شاه جراغ في مدينة شيراز.
وأكد رئيس عدلية محافظة فارس أن جميع المعتقلين هم أجانب.
وأضاف، في التحقيق الأولي، عرّف الإرهابي الرئيسي الليلة الماضية عن نفسه بأنه “رحمت الله نوروزوف” وهو مواطن طاجيكستان. كما تم تحديد مقر الإرهابيين.
وكان رئيس عدلية محافظة فارس كاظم موسوي، قد قال في تصريح له: تم اعتقال 4 مشتبه بهم على صلة بالحادث الإرهابي الذي استهدف مرقد شاهجراغ مساء أمس الأحد.
وأضاف: إن الإرهابي الرئيسي الذي بدأ إطلاق النار في المرقد واعتقل على الفور تم تسليمه إلى المحقق واستجوابه والتحقيق جار معه.
وأضاف: للأسف، إن حالة أحد المصابين في حادثة الليلة الماضية حرجة للغاية.
وأدى هجوم إرهابي استهدف، مرقد السيد أحمد بن موسى (ع) “شاه جراغ”، مساء أمس الأحد إلى استشهاد شخص وإصابة 8 آخرين فيما ألقي القبض على الإرهابي منفذ العملية.
وكان مرقد “شاهجراغ” قد تعرض لهجوم ارهابي يوم 26 اكتوبر العام الماضي ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين، فيما لقي الارهابي منفذ العملية حتفه وتم قبل شهر تنفيذ حكم الاعدام بحق إرهابيين اثنين ضالعين فيه.
من جهته أكد الرئيس الإيراني، أمس الأحد، أن على وزارة الأمن وسائر الأجهزة الأمنية المسؤولة والقضاء العمل بسرعة ودقة للكشف عن الأيدي العلنية والخفية الضالعة في جريمة مرقد “السيد احمد بن موسى (ع) “شاهجراغ” وتسليمهم الى قبضة العدالة.
وفي بيان أصدره إثر وقوع هذا الهجوم الأرهابي المسلح، قدم ابراهيم رئيسي التعازي بهذا الحادث، وقال، إن الهجوم الإرهابي الطائش على ثالث مراقد اهل البيت (في ايران) السيد احمد بن موسى الكاظم (شاهجراغ) “ع”، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من خدم وزوار هذا الحرم الطاهر، أثار مرة أخرى الألم والحزن في قلوب الشعب الايراني.
وأضاف، إن أعداء إيران وبعد يأسهم وفشلهم في مواجهة الإرادة المقاومة للشعب الايراني العظيم، كشفوا عن حقيقتهم الخبيثة بارتكاب جريمة دموية أخرى.
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