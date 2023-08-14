الخارجية الإيرانية: ملتزمون بالدبلوماسية لرفع العقوبات الامريكية

وقال عبداللهيان في تصريح له: "نحن لطالما قلنا إننا لم ننحرف أبدًا عن طريق الدبلوماسية والتفاوض، منذ بداية عمل الحكومة، كان قرار الرئيس هو تحييد العقوبات ومحاولة إلغاء العقوبات أحادية الجانب وغير العادلة للولايات المتحدة من خلال الدبلوماسية".وحول المفاوضات مع واشنطن أوضح عبداللهيان: "نحن نناقش ونتبادل الرسائل غير المباشرة مع الجانب الأمريكي منذ شهور، ولم نسعَ أبدًا إلى اتفاقية مؤقتة أو اتفاقية ضعيفة فلن نسعى إليها أبدًا".وحول تحويل الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية قال عبداللهيان "نظرًا لأن تحويل 6 مليارات دولار دفعة واحدة من البنوك الكورية أمر صعب، فقد تقرر التحويل على عدة مراحل وبعد تحويل هذه الأموال إلى اليورو، سيتم تحويلها إلى أحد البنوك في المنطقة".وتابع"الاتفاق يقضي على أنه يمكننا أن نشتري أي سلع غير خاضعة للعقوبات نريدها ونحتاجها من هذه الأصول".وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية الإيراني أنه سيزور الرياض في الأيام المقبلة قائلًا:"سأسافر إلى السعودية في الأيام القادمة وسيرافقني السفير الإيراني لبدء مهمته في الرياض".